محمد سلطان يشرح البروتوكول الطبي للأندية استعدادًا لعودة الدوري

يعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجنايني، بروتوكولًا طبيًا على مسئولي الأندية في اجتماعات اليوم، حيث يتولى د.محمد سلطان، رئيس اللجنة

الطبية، شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجتمع اتحاد الكرة اليوم مع ستة أندية في الدوري الممتاز هي

الأهلي وإنبي وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسي بجانب بحث مصير الدوري خلال الموسم الحالي.