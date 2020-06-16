برشلونة في مواجهة سهلة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني .. الليلة

يستضيف فريق برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة نظيره ليجانيس صاحب المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة في مواجهة تبدو سهلة لأصحاب الأرض والتي ستجمع الفريقين في الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الليجا. في الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الليجا. ويسعى برشلونة لحسم اللقاء مبكرا وحصد النقاط الثلاثة للابتعاد خطوة عن منافسه التقليدي

ويشهد الدوري الاسباني مارتين اخرتين حيث يلتقي بروسيا مونشنجلادباخ نظيره فولسبورج ففلسفة السابعة والنصف وفي نفس التوقيت يلتقى خيتافي مع إسبانيول.

وحصد النقاط الثلاثة للابتعاد خطوة عن منافسه التقليدي ريال مدريد الذي يلاحقه على الصادرة بفارق نقطتين فقط .ويشهد الدوري الاسباني مارتين اخرتين حيث يلتقي بروسيا مونشنجلادباخ نظيره فولسبورج ففلسفة السابعة والنصف وفي نفس التوقيت يلتقى خيتافي مع إسبانيول.

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