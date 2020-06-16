شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو: كان نفسى فى فرصة بالأهلى مثل صالح جمعة "المتهاون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مصطفى عفروتو نجم الأهلى السابق، استياءه الشديد من تهاون صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر الحالى، مشددًا على ضرورة انتباه اللاعب لنفسه وإدراكه إنه يلعب فى أكبر أندية الوطن العربى، ويحصل على فرصة ذهبية لا يمكن أن تتكرر مع أى لاعب أخر.

وأضاف عفروتو خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2": "كان نفسى فى فرصة بالأهلى زى صالح جمعة.. صالح يتهاون بشكل غريب، ورغم ذلك مالزال يحصل على فرص للاستمرار، وأنظر كم سنة مستمر صالح مع الفريق الأول بالأهلى، وكم سنة استمريت أنا، ورحلت بدون إرادتى".

تابع لاعب الأهلى السابق: "حصلت مع الأهلى على 2 دورى وكأس سوبر، وصالح مقصر جدًا مع نفسه، وعليه أن يتخذنى مثال له، وكيف أصبح حالى بعد الرحيل عن الأهلى.. فأنا مازلت عايش على أسم الأهلى"، مضيفًا: "الأهلى منظومة متكاملة، وعانيت من العشوائية الشديدة فى بعض الأندية الأخرى".

Advertisements

وعن الأسطورة مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، أكد مصطفى عفروتو أن الخواجة صاحب شخصية قوية جدًا جدًا وعبقرى وتشرفت بالتدريب معه، وأعتقد أن قرار الإطاحة بى جاء بسبب وجهة نظره إننى لا أصلح لخدمة الأهلى حينها.

وعن إمكانية الإنضمام للزمالك، قال عفروتو إن أى لاعب يتشرف بإرتداء قميص الزمالك، إلا إنه كان سيرفض الانضمام لأبناء ميت عقبة فى حالة تلقيه عرضًا.

وعن سر سقوط شعره، قال عفروتو أن سعد سمير مدافع الأهلى هو السبب، حيث قام فى أحدى المرات بإحضار كريم لفرد الشعر وطالبنى بوضعه وسقط شعرى بعدها، كما قام سعد فى موقف أخر بسرقة سيارتى كنوع من أنواع الهزار، وجعل أحد أصدقائه يتحدث معى على أساس إنه ضابط شرطة وجعلنى ذهبت إلى قسم الشرطة قبل أن يبلغنى بـ"المقلب".