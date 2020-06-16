شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 12 لاعبا بقائمة هدافي الزمالك خلال نصف موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ثنائي الزمالك، مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأوليمبي، والمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق، قائمة هدافي الزمالك في النصف موسم الذي تم خوضه قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تساوى اللاعبان في الحصيلة التهديفية برصيد 11 هدفاً بجميع المشاركات المحلية والأفريقية.

بينما حقق محمود علاء مدافع الفريق الأبيض مفاجأة كبرى بتواجده في المركز الثالث بقائمة هدافي القلعة البيضاء برصيد 8 أهداف، وحل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق في المرتبة الرابعة برصيد 5 أهداف.

قائمة قائمة هدافي الزمالك في نصف موسم:

أشرف بن شرقي: 11 هدفا

مصطفى محمد: 11 هدفا

محمود علاء: 8 أهداف

أحمد سيد زيزو: 5 أهداف

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شيكابالا: 3 أهداف

محمد أوناجم: 3 أهداف

عمر السعيد: هدفين

فرجاني ساسي: هدفين

يوسف أوباما: هدفين

كريم بامبو: هدفين

محمود عبد العزيز: هدف

محمود الونش: هدف



