أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 15 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 15 / 6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يقلل عدد الراحلين فى الموسم الجديد بسبب دورى أبطال أفريقيا

الزمالك يقلل عدد الراحلين فى الموسم الجديد بسبب دورى أبطال أفريقيا

قرر مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مواصلة الحفاظ على قوام الفريق الحالى مع تقليل عدد الراحلين فى الموسم الجديد، وذلك لعدة أسباب على رأسها الحفاظ على الانسجام بين اللاعبين الذى ساهم فى حصد البطولات هذا العام، إلى جانب حاجة الفريق إلى جهود معظم اللاعبين فى المتبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية.

الزمالك يُجدد الثقة فى معاونى كارتيرون بعد تمديد عقد المدرب الفرنسى

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على الإبقاء على الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، بالكامل، فى مناصبهم بعد التجديد للمدرب الفرنسى لمدة موسم جديد، بعدما أخطر المدير الفنى مسؤولى القلعة البيضاء فى جلسة التجديد بارتياحه بالعمل مع جميع أفراد الجهاز المعاون له فى الفترة الماضية.

عضو مجلس إدارة الزمالك: استئناف النشاط الرياضي بمثابة عودة الحياة

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن استئناف النشاط الرياضي في مصر بمثابة عودة الحياة الطبيعية للشعب المصري قائلاً: "سعيد جدًا وأتمني عودة كل شيء في الحياة لطبيعتها وقرار استئناف النشاط الرياضي هو المتنفس لعودة الحياة وبمثابة عودتها مرة أخري والأمر يشكل سعادة ليس للرياضيين فقط بل للجميع".