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أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 15 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 15 /  6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يقلل عدد الراحلين فى الموسم الجديد بسبب دورى أبطال أفريقيا

الزمالك يقلل عدد الراحلين فى الموسم الجديد بسبب دورى أبطال أفريقيا

قرر مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مواصلة الحفاظ على قوام الفريق الحالى مع تقليل عدد الراحلين فى الموسم الجديد، وذلك لعدة أسباب على رأسها الحفاظ على الانسجام بين اللاعبين الذى ساهم فى حصد البطولات هذا العام، إلى جانب حاجة الفريق إلى جهود معظم اللاعبين فى المتبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية.

الزمالك يقلل عدد الراحلين فى الموسم الجديد بسبب دورى أبطال أفريقيا

الزمالك يُجدد الثقة فى معاونى كارتيرون بعد تمديد عقد المدرب الفرنسى

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على الإبقاء على الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، بالكامل، فى مناصبهم بعد التجديد للمدرب الفرنسى لمدة موسم جديد، بعدما أخطر المدير الفنى مسؤولى القلعة البيضاء فى جلسة التجديد بارتياحه بالعمل مع جميع أفراد الجهاز المعاون له فى الفترة الماضية.

الزمالك يُجدد الثقة فى معاونى كارتيرون بعد تمديد عقد المدرب الفرنسى

عضو مجلس إدارة الزمالك: استئناف النشاط الرياضي بمثابة عودة الحياة

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن استئناف النشاط الرياضي في مصر بمثابة عودة الحياة الطبيعية للشعب المصري قائلاً: "سعيد جدًا وأتمني عودة كل شيء في الحياة لطبيعتها وقرار استئناف النشاط الرياضي هو المتنفس لعودة الحياة وبمثابة عودتها مرة أخري والأمر يشكل سعادة ليس للرياضيين فقط بل للجميع".

عضو مجلس إدارة الزمالك: استئناف النشاط الرياضي بمثابة عودة الحياة

 

أيمن يونس عن قرار عودة النشاط: خطوة إيجابية ونتمنى عودة بلا توقف

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علق أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل، مؤكدًا إنه قرار جيد جدًا ويمنحنا بصيصًا من الأمل فى المرحلة المقبلة.

أيمن يونس عن قرار عودة النشاط: خطوة إيجابية ونتمنى عودة بلا توقف

 

فاروق جعفر يُشيد بقرار عودة الدورى 25 يوليو

أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتحب مصر السابق، بقرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل، لافتًا إلى إنه قرار جيد فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر ومعظم دول العالم بسبب انتشار فيرس .

فاروق جعفر يُشيد بقرار عودة الدورى 25 يوليو

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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