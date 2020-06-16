إسلام الشاطر: عودة النشاط الرياضى واستكمال الدورى خطوة إيجابية من الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم إسلام الشاطر نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل.

وكتب النجم إسلام الشاطر، عبر حسابه بموقع تويتر :"خطوه ايجابيه من الدولة لعوده النشاط الرياضي واستكمال الدوري العام المصري وبقيه المسابقات ويجب علي اللجنة الخماسية تحمل مسؤوليتها خلال الفترة القادمة وتعاون الأندية لإعلاء المصلحة العامة وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامه الجميع .. من غير تلكيك".



إسلام الشاطر

من جانب آخر ، يرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات المقبلة، من أجل إخطاره بموعد عودة الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل بعد تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخاصة وتأكيداته على عودة النشاط الرياضي وفقًا لإجراءات طبية مشددة.

ويأتي خطاب الجبلاية لـ"كاف" بعد طلب الأخير تحديد موعد عودة الدوري المصري منذ فترة، كما سيطلب اتحاد الكرة من "كاف" تحديد مواعيد المباريات المتبقية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قبل إعلان جدول الدوري.

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وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تحتم علينا توفير سبل التدريب، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية"، مضيفًا: "لا نريد التأجيل.. كل التأجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".

أضاف الجناينى فى المؤتمر الصحفى: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. أنشأنا دليل عمل طبى لإجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.