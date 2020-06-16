شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: "من يعترض على عودة الدوري يلجأ للقوانين واللوائح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن المقصود من عودة اسئناف مسابقة الدورى هو دورى الموسم الحالى، وليس انطلاق دورى جديد، قائلاً: "هل هناك موسم جديد يبدأ 25 يوليو؟.. مضيفًا أن رؤية اللجنة الخماسية في موعد عودة الدوري حق أصيل لهم بدءا من 25 يوليو وحتى أول أغسطس، إلا أن قرار استئناف الدوري نافذ وعلى اللجنة الخماسية تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

تابع وزير الرياضة فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2": "من يعترض على عودة الدوري هناك قوانين ولوائح يلجأ إليها لأن ذلك توجه الدولة"، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال الأكواد الخاصة بعودة النشاط لكل الاتحادات الرياضية بدءا من الغد.

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وكان أشرف صبحى أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأشار أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.