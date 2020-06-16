شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: مصر دولة كبيرة وكنت واثقًا من عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه كان على ثقة كبيرة بعودة النشاط الرياضى فى مصر بناء على الشواهد التى كان يراها قائلا: مصر أصبحت دولة كبيرة ومتقدمة والدليل دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتنظيم الدولة لكل البطولات سواء الجماعية أو الفردية".

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

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وأضاف عامر أنه قال فى وقت سابق أن القرار هو قرار دولة لثقته الكبيرة فى المسئولين مؤكدًا أننا مقبلين على تنظيم امتحانات الثانوية العامة التى تحتاج لتضافر الجهود لإخراجها بدون أى إصابات، مشددًا على ضرورة أن يتحلى كل طرف فى المنظومة الرياضية بمسئولياته عن طريق اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على حياتنا ضد وباء كورونا .