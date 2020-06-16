شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهيمن على جوائز الأفضل في موسم الاسكواش بـ 7 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيمنت مصر على أغلب جوائز رابطة محترفين الاسكواش "PSA"، حيث حصد الثنائي، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميًا للسيدات، جائزة أفضل لاعبة بعد احتفاظها ببطولة العالم للموسم الثاني على التوالي، كما توج محمد الشوربجي بجائزة أفضل لاعب في الموسم بعد استعادته لصدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش.

ـ علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة أفضل روح رياضية

ـ مباراة علي فرج ومحمد الشوربجي في نهائي كناري وارف كلاسيك أفضل مباراة

ورغم توقف موسم الاسكواش، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى، حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائى المصري، رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتى توج بها على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً فى منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه فى نهائى البطولة الأولى على مواطنه على فرج والثانية على محمد الشوربجي.

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وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتى كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتى أقيمت فى ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلى موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم فى لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد الشوربجى بآخر بطولة فى الموسم قبل التوقف وهى بطولة كنارى كلاسيك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على على فرج، وتغلبت هانيا الحمامى فى آخر بطولات الموسم على نور الشربينى فى مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.