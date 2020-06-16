شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى ينضم إلى جنش فى "ثنائيات" الزمالك بتدريبات الجيمانزيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد عبد الغنى، مدافع فريق الزمالك، إلى محمود جنش حارس الفريق، فى تدريبات الجيمانزيوم، حيث يخوض لاعبو الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية تدريبات ثنائية حيث كشف حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عن أنه يخوض مران بشكل منتظم بصورة يومية برفقة محمود علاء مدافع الفريق فيما انضم عبد الغنى إلى التدريب مع جنش.

وحرص جنش على نشر "صورته" مع عبد الغنى فى الجيمانزيوم عبر "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام" وضمت الصورة إلى جانب الثنائى، محمد خليفة لاعب الزمالك السابق وأسوان، حيث يخوض جنش وعبد الغنى برنامجًا مكثفًا فى التوقف الحالى الذى يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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جنش وعبد الغنى

ويحرص الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على متابعة التدريبات التى قام بتقسيمها على جهازه مع المعاونين، حيث يقوم بالإطلاع بشكل مستمر على حالة جميع اللاعبين من خلال معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز، وجاء تقسيم المدرب الفرنسى للاعبين فى التدريبات المنزلية بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، ويتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين، ويحرص اللاعبون على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعداً لعودة النشاط الكروى المقرر لها 20 يونيو الجاري بعد قرار وزير الرياضة اليوم بعودة التدريبات، علي ان يعود الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

وأوضح كارتيرون للاعبى الزمالك أنه حال مواصلة الالتزام فى تلك التدريبات لن يحتاج الفريق إلى سوى أسابيع قليلة من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة من الناحية البدنية لخوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين على الجانب الفنى، وبذلك سيقلل من فترة إعداد اللاعبين حال وجود أى قرار بشأن استئناف النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة.