شكرا لقرائتكم صبحي: قرار استئناف الدوري نافذ.. ومن يعترض هناك قوانين ولوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دراسة عودة النشاط الرياضي استغرقت وقت طويل قبل اتخاذ القرار بعد التواصل بين وزارة الرياضة والصحة ووالأطقم الطبية، مشيرا إلى جائحة كورونا ظرف طارئ موجود في كل دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة وعلى الجميع التعامل معها

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: دراسة عودة النشاط الرياضي استغرقت وقت طويل قبل اتخاذ القرار بعد التواصل بين وزارة الرياضة والصحة والأطقم الطبية، وفقا لجميع الاخترازات الطبية، مشددا على أن قرار عودة الدوري هو قرار لجنة إدارة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، ولجنة الأزمات برئاسة الوزراء هي صاحبة قرار إلغاء الدوري في أي وقت إذا استدعى الأمر ذلك.

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فسر بأن قرار عودة الدوري يعني استكمال الموسم الحالي وليس بدء موسم جديد متسائلا: "هل هناك دوري جديد يبدأ في شهر يوليو؟"، مؤكدا أن رؤية اللجنة الخماسية في موعد عودة الدوري حق أصيل لهم بدءا من 25 يوليو وحتى أول أغسطس، إلا أن قرار استئناف الدوري نافذ وعلى اللجنة الخماسية تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

أردف: من يعترض على عودة الدوري هناك قوانين ولوائح يلجأ إليها لأن ذلك توجه الدولة، مشيرا إلى أنه ستم ارسال الأكواد الخاصة بعودة النشاط لكل الاتحادات الرياضية بدءا من الغد.