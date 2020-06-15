شكرا لقرائتكم أنور: الراغبين في عودة النشاط لحفظ ماء الوجه.. وما هو موقف المحترفين من عودة الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك قرار عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي، لأنه كان يتوجب وجود احتياطات من قبل الأندية قبل قرار عودة النشاط لأنه يتبقى 5 أيام فقط على عودة التدريبات، متابعا: الجميع أغفل وجود لاعبين محترفين قبل قرار عودة النشاط ولا أعلم مصير عودتهم وكيف سيتدربون معنا.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: اللاعب الذي سيأتي من الخارج سيخضع لعزل منزلي لمدة 15 يوما وهو ما سيؤخر موعد انتظامه في التدريبات، واللاعبين المحترفين من الأمور التي يجب مراعاتها في عودة الدوري

Advertisements

يرى أن الأندية الراغبة في عودة الدوري لحفظ ماء الوجه بعد صرف مبالغ كبيرة على النشاط الكروي، مشيرا إلى أن الزمالك لا يشغل باله بعودة الدوري ام لا لاسيما وأنه حقق بطولتين هذا الموسم وينافس على حصد دوري الأبطال.

أضاف: قرار الزمالك في عودة الدوري من عدمه لم يحسم حتى الآن لحين الاجتماع مع اتحاد الكرة يوم الربعاء القادم.