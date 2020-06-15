شكرا لقرائتكم ماجد سامى: البعض قام بتفسير حديث وزير الرياضة بشكل خاطىء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، أن البعض قام بتفسير تصريحات وزير الرياضة أشرف صبحي، بشكل خاطىء.

وأوضح سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الوزير التزم باختصاصاته فقط وأعلن سماح الحكومة باستئناف الأنشطة الرياضية في 25 يوليو المقبل، وترك المجال للجنة الخماسية لتحديد مصير المسابقات بالاتفاق مع الأندية خلال اجتماع".

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وأردف:" الوزير لم يحدد هل يكون استئناف النشاط الرياضي خاص بإستكمال الدوري في الموسم الجاري، أو بداية موسم جديد".

وتابع:" سنلتزم بقرار وزير الرياضة والحكومة المصرية باستئناف النشاط الرياضي، ولكن اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية هو الفيصل من حيث استكمال الموسم أو اقامة موسم جديد، أو خوض مسابقة الكأس فقط".

وأنهى حديثه قائلاً:" نادي وادي دجلة سيطالب خلال اجتماع لجنة الأندية بإلغاء الموسم الجاري مع إمكانية لعب كأس مصر فقط في أكتوبر، كونه الموعد المناسب لظهور مصل لفيروس كورونا".