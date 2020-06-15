شكرا لقرائتكم أيمن المزين: عودة الدوري صعبة وخسائر الأندية من الإلغاء أقل من استئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن المزين المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا أحد أندية الدوري المصري الممتاز صعوبة عودة البطولة في الموعد المعلن من قبل أشرف صبحي وزير الرياضة والذي تم الإعلان عنه اليوم.

أعلن أشرف صبحي، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

وتابع وزير الرياضة أن عودة المنافسات الرياضية ستكون يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما انفرد به اليوم السابع قبل قليل.

وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

أضاف ان اللاعبين والأجهزة الفنية لن تكون قادرة على الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري يوليو المقبل لأن الفترة ستكون قصيرة للغاية.

وقال: "بالطبع نحترم قرارات الدولة لكن هناك صعوبات كبيرة في عودة البطولة الموسم الحالي مجدداً رغبته في الغاء النسخة الحالية على أن يتم انطلاق الموسم في المواعيد التي تحقق الصالح للكرة المصرية بشكل عام".

تابع المدير الفني لفريق طنطا: خسائر الأندية أقل من مكاسب عودة النشاط الكروي، مشدداً على ان الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها وزير الرياضة لا تستطيع الأندية تحملها فكل نادي بحاجة الى توفير مبالغ أضعاف الميزانية المالية الموضوعة لتنفيذ الاشتراطات.

وأشار ايمن المزين ان ناديه لم يقرر حتى الآن موعد انطلاق التدريبات الجماعية للاعبين خلال الفترة المقبلة بالرغم من القرار الأخير مشيراً الى أنه بانتظار القرار النهائي لمجلس إدارة النادي.

وكشف أيمن المزين عن الصعوبات التي يواجهها حالياً بسبب كثرة فترة توقف الدوري المصري الممتاز، مشيراً الى أنه يسعى الى تنفيذ البرنامج بالكامل لكن الأمر يعود الى ثقافة اللاعب المصري بشكل عام والتي يصعب فيها السيطرة دون أن تكون التدريبات مباشرة.