شكرا لقرائتكم طارق يحيى متسائلا: من يضمن سلامة اللاعبين حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إنه من الصعب تطبيق الإجراءات الاحترازية حال عودة الدوري بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما أودي بحياة الألآف.
أضاف طارق يحيى خلال لتقديمه برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك :" من يحمى اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا حال عودة الدوري".
تابع نجم الزمالك الأسبق:" لا بد من موافقة الأندية على عودة الدوري لأن معظم الأندية تعانى ولا ترغب في استئناف المسابقة".
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