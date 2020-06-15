شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية: لو حدث إصابة لاعب بكورونا سيتم عزله وإجراء مسحة للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية أنه بدءا من الغد يبدأ توزيع كتيب أكواد عودة النشاط الرياضي للاتحادات والأندية والمنتخبات، مؤكدا أنه لو حدث إصابة لاعب بكورونا سيتم عزل اللاعب وإجراء مسحة للفريق ولن يتم عزل الفريق بالكامل

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: إجراء مسحات للاعبين له تصور مبدئي ولكن تكلفتها مرتفعة ، والتعامل مع كورونا غير قابل للتجاهل واذا زادت الأعداد قد نوقف النشاط مرة أخرى

تابع: لن نستطيع إجراء مسحة كورونا للاعبين كل 48 ساعة لأنه أمر مكلف للغاية، ونحتاج إضافة طبيب بشري مختص بمكافحة العدوى من كورونا في الأجهزة الطبية مع عودة النشاط الرياضي.