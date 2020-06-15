شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: عودة الدوري قرار ممتاز ولكن فترة الإعداد غير كافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن قرار عودة بطولة الدوري المصري الممتاز ممتاز ويعود بالنفع على الكرة المصرية بشكل عام.

أعلن أشرف صبحي، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

وتابع وزير الرياضة أن عودة المنافسات الرياضية ستكون يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما انفرد به اليوم السابع قبل قليل.

وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

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أضاف أسامة عرابي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "منذ توقف النشاط بسبب جائحة كورونا وأعلنت موقفي الداعم لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز".

أوضح أسامة عرابي: "لابد من إعادة النظر في موعد استئناف البطولة خاصة وأن الأندية بحاجة الى فترة الأكبر للإعداد الجيد لاستئناف النشاط الكروي"

تابع أسامة عرابي: "لابد من منح الأندية أسبوعين إضافيين على أقل تقدير حتى تتجاوز المدة 45 يوماً حتى تستطيع الأندية الوقوف على قدميها لاعداد اللاعبين بالشكل اللائم".

وشدد عرابي على أن ثقافة اللاعب المصري يغلب عليها عدم الالتزام وستصاب الأندية بصدمات كبيرة بسبب زيادة الوزن وبالتالي فإن اتحاد الكرة مطالب بالتنسيق مع الأندية للعبور بالبطولة الى بر الأمان.

وقال ان عودة الدوري المصري سيكون إيجابي من الناحيتين الفنية والمالية خاصة مع الخسائر الكيبرة التي سيتعرض لها القطاع حال الغاء البطولة.