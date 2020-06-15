شكرا لقرائتكم المقاصة عن عودة النشاط: الأندية على وشك الإفلاس وأطالب بتدخل رئيس الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة إلى أن المقاصة نادي مؤسسي ويحترم قرارات الدولة بشأن عودة الدوري ، ولكن السؤال عن النواحي الصحية وتكلفة ما يقرب من 600 ألف جنيه شهريا قيمة التعقيم والاجراءات الاحترازية.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: هناك 3 ملاحظات، وهي كان يتحرك اتوبيس واحد لنقل الفريق في المباريات التي تقام خارج القاهرة وحاليا سنحتاج 3 اتوبيسات لنقل اللاعبي، كما أن الاقامة في الفنادق كنا نحتاج 30 غرفة لكن حاليا سنحتاج 60 غرفة من أجل التباعد الاجتماعي وهو أمر صعب على الأندية التي أصبحت على وشك الافلاس

Advertisements

ناشد سليم، الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الرياضة لدعم الاندية لاستئناف النشاط عشان تلتزم بعودة النشاط وصرف مرتبات اللاعبين اللي توقفت، مؤكدا أن الأندية بحاجة من شهرين لشهرين ونصف فترة الاعداد ولسنا نعلم موقف اللاعبين الأجانب من الوصول إلى مصر ومن العزل.

طالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بضرورة الغاء الموسم الحالي والتحضير لموسم جديد 2020/ 2021 ، بدلا من استكمال الموسم الحالي.