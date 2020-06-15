الامارات | شباب الأهلي والنصر يعترضان على استكمال دوري السلة.. والوصل يتمهل

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر يعترضان على استكمال دوري السلة.. والوصل يتمهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاطبت إدارتا الألعاب الجماعية في ناديي شباب الأهلي والنصر، اتحاد السلة، رسمياً، للاعتراض على استكمال ما تبقى من دوري الرجال في أغسطس المقبل، لتتسع قائمة الأندية المعترضة إلى ثلاثة حتى الآن، إلى جانب نادي الشارقة، فيما تمهلت إدارة الوصل في اتخاذ أية خطوات، خصوصاً أن جميع المواعيد المحددة من قبل اتحاد اللعبة لاتزال ضمن قائمة المحتملة، وأن الموعد النهائي الذي حدده اتحاد اللعبة، للبت في القرار النهائي حول إمكانية استكمال الدوري من عدمه، هو 19 يوليو المقبل.

وقال إداريون، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد اللعبة لم يستند في خارطته ومواعيده المقترحة، على تقديم كل الأسباب والضمانات التي تستوجب استكمال الدوري في أغسطس»، موضحين أن «الموعد المقترح في أغسطس وضع أمام الأندية تحديات وصعوبات فنية، يصعب معها خوض أدوارٍ يتحدد من خلالها هوية بطل الدوري»، مشددين على أن «شهر سبتمبر الوقت الأنسب لعودة النشاط».

مواعيد محتملة

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان: «إن شباب الأهلي كان من أول الأندية التي أبدت اعتراضها على المواعيد، التي اقترحها اتحاد السلة لاستكمال الدوري»، مؤكداً أن ناديه لا يمكنه بناء خطط إعداد فريق السلة على مواعيد، لاتزال ضمن قائمة المقترحة.

وأوضح سلطان: «على اتحاد السلة تقديم كل الأسباب والضمانات التي استند عليها في تحديد أغسطس موعداً مقترحاً لاستكمال الدوري، خصوصاً أن الموعد النهائي الذي قدمه الاتحاد للبت في القدرة على الاستكمال من عدمه هو 19 يوليو، وبالتالي فإن خارطة طريق إعادة تأهيل اللاعبين يجب أن تبدأ مع تاريخ صدور القرار الرسمي والنهائي، ما يعني أن عودة النشاط الرياضي يجب أن تتم في منتصف سبتمبر المقبل، لكون تأهيل لاعبين عانى معظمهم زيادة في الوزن، جراء الحظر المنزلي، سيحتاج إلى شهرين حداً أدنى للعودة بهم إلى مستوياتهم البدنية التي تسمح لهم بخوض مباريات في أدوارٍ حساسة وبأحمال بدنية عالية، تتحدد في نهايتها هوية بطل الدوري، وتجنبهم في الوقت ذاته عدم التعرض لخطر الإصابة وخسارة الأندية لجهودهم في الموسم المقبل».

وأضاف: «الأسباب الكاملة التي استند عليها النادي، ومن ضمنها غياب مبدأ العدالة في عدم قدرة أندية على خوض المباريات بالمحترفين الأجانب، بعد أن انتهت عقودهم في مايو، وأن التمديد أو إيجاد تعاقدات جديدة مع لاعبين أجانب، سيفرضان كلفاً مالية خارجة عن ميزانيات الأندية للموسم الحالي».

أعباء مالية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، عبدالرزاق الهاشمي: «رغم شروع الجهاز الفني لفريق السلة في النصر، بالبدء بمراحل إعداد الفريق وفقاً للمواعيد المقترحة، فإن إدارة النصر تقدمت برسالة اعتراض رسمي للاتحاد، تتعلق بصعوبة استكمال الدوري في شهر أغسطس، مبينة كل الأسباب الفنية والإدارية وحتى اللوجستية التي تجعل هذا الموعد المقترح غير مناسب».

وأضاف: «بغض النظر عن الجوانب الفنية، سواء عدم كفاية الوقت لتجهيز اللاعبين بالصورة المثلى لخوض مباريات تتحدد من خلالها هوية البطل، أو عدم القدرة على إيجاد تعاقدات مع محترفين أجانب، والتي قادتنا لمطالبة اتحادات الألعاب الجماعية بإلغاء الأجنبي للموسم المقبل، إلا أن هناك صعوبات لوجستية أخرى تصعب مهمة إعداد فرق النصر لاستكمال بطولة لاتزال في طيِّ المحتملة، ومن ضمنها وضع مرافق النصر تحت تصرف هيئة الصحة في دبي، ووجود مركزٍ في النادي لإجراء فحوص واختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد».

وأضاف: «لا توجد مبررات واضحة من الاتحاد حول ضرورة استكمال الدوري في أغسطس، خصوصاً أن لا قرار نهائياً بت في هذا الصدد، في ظل أن الاتحاد لايزال بانتظار الضوء الأخضر لتنفيذ مواعيده المقترحة».

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بانتظار القرار النهائي

قال إداري فريق السلة في نادي الوصل، عبدالقادر البستكي، إن «بقاء جميع المواعيد المقدمة من اتحاد السلة ضمن قائمة المقترحة، كان وراء عدم توجه الوصل حالياً لاتخاذ أية قرارات، والانتظار حتى 19 يوليو المقبل، الموعد النهائي الذي حدده اتحاد اللعبة للبت في قرار استكمال دوري رجال السلة من عدمه».

وأوضح: «وضع الوصل ضمن قائمة أهدافه الحالية إعداد كل فرق السلة للمرحلة المقبلة، بما فيها فريق الرجال، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجيات الجديدة التي وضعتها شركة الألعاب الجماعية في النادي، والتي ركزت بشكل أساسي على عامل التوطين، سواء في الكوادر التدريبية وحتى الاستغناء عن المحترفين الأجانب، ما يعني أن الجهود حالياً منصبة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وعندما يبت اتحاد السلة بقراره النهائي في يوليو المقبل في حال استكمال البطولة من عدمه، سندرس بالتأكيد مدى ملاءمة هذه التواريخ لفريق سلة الوصل، خصوصاً تلك المتعلقة بمدى كفاية الفترة الزمنية لإعادة تأهيل لاعبينا لخوض مثل هذه المباريات».

مبررات الأندية المعترضة على خطة اتحاد السلة

-الكلفة المالية الإضافية على ميزانيات الأندية.

-صعوبة إيجاد تعاقدات جديدة مع محترفين أجانب.

-انتهاء معظم عقود المحترفين في شهر مايو الماضي.

-لاعبو الأندية بحاجة إلى شهرين حداً أدنى من التدريبات لإعادة تأهيلهم.

-خوض مباريات تتطلب أحمالاً بدنية كبيرة قد تفرض على العديد منهم خطر الإصابة.

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