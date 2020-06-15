شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «خايف الأسبوع الجاي أبقى مديون ليهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تعليقًا ساخرًا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اعتبره عدد من متابعيه موجهًا لمجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان «آل الشيخ» قد دخل في أزمة مع مجلس إدارة القلعة الحمراء ليؤكد المجلس نيته إعادة كافة التبرعات التي تقدم بها «آل الشيخ» للنادي أثناء توليه الرئاسة الشرفية.

وأكد محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي في لقاء بقناة النادي في وقت سابق أن إجمالي ما دفعه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية للنادي، بلغ 100 مليون و300 ألف جنيه، متضمنًا 30 مليونًا كمستحقات للأهلي من إعارة الخماسي عماد متعب وأحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات، وخوض مباراتين وديتين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ومباراة اعتزال فؤاد أنور، إضافة إلى 70 مليون جنيه تبرعات.

وأضاف «عثمان» أنه «تم مراجعه حسابات النادي الأهلى لمعرفة كل مليم دخل خزينة النادي، والأهلي حصل على البراءة في جميع البلاغات والشكاوي المقدمة ضده، واللجنة المالية أثبتت أن جميع هذا المبالغ دخلت خزنه النادي».

وتابع عثمان: «مكافأة الفوز بالدوري قدمها تركي آل الشيخ للاعبي الفريق بشكل شخصي وكانت جميعها بالدولار، والمكافأة لم تدخل الحسابات الرسمية لخزينة النادي، وكان بإمكانه القيام بذلك لكنه قرر تقديمها للاعبين فلا يمكن اعتبارها من ضمن التبرعات».

وقال «آل الشيخ»، اليوم الاثنين، على حسابه بـ«فيس بوك»: «والله أنا خايف الأسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجة».

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