شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يعلن تجديد عقد «هونتيلار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أياكس الهولندي، اليوم الاثنين، تجديد عقد مهاجمه كلاس يان هونتيلار الذي كان من المقرر انتهاءه بنهاية الشهر الجاري لمدة موسم إضافي لينتهي في 30 يونيو 2021.

وكان «هونتيلار» قد انضم إلى أياكس أولًا عام 2006 قادمًا من هيرينفين قبل أن يتنقل خلال مسيرته بين عدة أندية بداية من ريـال مدريد الإسباني ثم ميلان الإيطالي ثم شالكة الألماني، قبل أن يعود في صيف 2017 إلى أياكس.

وخاض اللاعب الدولي الهولندي السابق 243 مباراة رسمية بقميص أبناء يوهان كرويف سجل خلالهم 151 هدفًا، كما ساهم في تتويج الفريق بالعديد من البطولات المحلية وآخرها الدوري الهولندي وكأس هولندا الموسم الماضي.

وشارك «هونتيلار»، صاحب الـ 36 عامًا، في 32 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات سجل خلالها 10 أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.