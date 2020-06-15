شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وادى دجلة: قرار عودة الدوري «باطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، قرار عودة الدوري العام المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان 13 نادي من أندية الدوري الممتاز طالبت بعدم عودة الدوري العام بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر، في حين أن هناك 4 أندية وهم الأهلي وإنبي والحكومة والمقاولون العرب نادوا باستئناف الدوري تماشيا مع باقي دوريات العالم.

وكتب ماجد سامي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قرار عودة الدوري في ظل الظروف الحالية التي نعيشها من انتشار فيروس كورونا هو قرار باطل، ويصدر ممن لا سلطة له على الأندية.

وأعلن أشرف صبحى، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وبدا الدورى يوم 25 يوليو كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط في تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

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