شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن حمزة المثلوثي.. صفقة الزمالك المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم أولى الصفقات الصيفية لفريق الكرة بالنادي، من خلال التعاقد مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي.

وكان التونسي حمدي النقاز قد فر هاربًا من صفوف الزمالك في منتصف الموسم الجاري، ليضطر النادي الأبيض لتصعيد لاعب فريق الشباب أحمد عيد لشغل الجبهة اليمنى مع حازم إمام.

ونرصد في السطور التالية 9 معلومات عن حمزة المثلوثي، الصفقة التي باتت على أعتاب القلعة البيضاء في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

1. وُلد المثلوثي في الخامس والعشرين من يوليو من عام 1992 بمدينة زارزونا التونسية.

2.يمتاز الظهير الأيمن التونسي بطول البنيان حيث يبلغ طوله 1.84 مترًا ويمتلك قدرات بدنية مميزة.

3. خاض «المثلوثي» 14 مباراة مع الصفاقسي هذا الموسم بالدوري التونسي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف، كما خاض اللاعب مباراتين أخرتين في الكونفدرالية ومباراة واحدة بكأس تونس، ولم يسجل ولم يصنع خلالهما.

4. صاحب الـ 27 عامًا خاض 29 مباراة دولية بقميص المنتخب التونسي، ولم يسجل خلالهم أي أهداف، ولكنه استطاع صناعة 3 أهداف لزملائه.

5. بدأ «المثلوثي» مسيرته الكروية بصفوف الناشئين بنادي البنزرتي واستمر بصفوف الفريق الأول للنادي حتى صيف 2016 والذي شهد على انتقاله لصفوف الصفاقسي.

6. شارك حمزة المثلوثي في 227 مباراة بقميص الأندية التي لعب لها، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 20.

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7. حصل المثلوثي على 34 بطاقة صفراء خلال مسيرته مع الأندية وبطاقتين باللون الأحمر.

8. في جعبة حمزة المثلوثي لقبين خلال مسيرته الكروية، بواقع لقب لكأس تونس موسم 2012-2013 مع البنزرتي، كذلك اللقب نفسه مع الصفاقسي في الموسم الماضي.

9. تبلغ القمية التسويقية للاعب الصفاقسي 725 ألف يورو، وفقاً لـ«ترانسفير ماركت»، المختص بالقيمة التسويقية لجميع لاعبي العالم.