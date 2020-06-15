شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر خطة وزارة الشباب والرياضة الكاملة لعودة النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الخطة الكاملة للوزارة من أجل إعادة النشاط الرياضي بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده «صبحي» مع وزير الإعلام الدكتور أسامة هيكل، اليوم الاثنين، أكد الأخير على أن الخطة تتميز بمرونة تامة ومرتبطة بتطور الوضع الصحي في البلاد ويمكن أن يتم تأجيلها مع أي تطور صحي.

ومن جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة شكلت لجنة طبية على أعلى مستوى برئاسة الدكتور محمد سلطان لما له من خبرات كبيرة في متابعة عدد كبير من الألعاب لعمل أكواد خاصة تضمن عودة النشاط الرياضي في مصر.

وتابع: «وضعنا لجنة علمية وناقشنا كل المقومات وراعينا كل الألعاب خصوصًا الألعاب الاوليمبية وكل الرياضيات اللي نسبة التلامس فيها خفيف هي التي سنبدأ بها».

وأوضح: «قسمنا كل الألعاب والأنشطة إلى ٥ أكواد شاملة كافة الأنشطة الرياضية للاعبين والمجتمع بشكل عام».

وهى كالتالي: كود١ وهو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب، كود٢ وهو الدليل الإرشادي لعودة النشاط في الاتحادات الرياضية، كود ٣ وهو دليل إرشادي لنشاط الفرق الأوليمبية، كود ٤ وهو خاص بالأندية الصحية وصالات الجيم على مستوى الجمهورية، كود ٥ عودة نشاط كرة القدم.

وكشف «صبحي» أن الحكومة وافقت على عودة النشاط الكروي والدوري العام ولكن بضوابط احترازية ووقائية شديدة للغاية وبضوابط لا تقبل تعريض أي أحد للإصابة بفيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى أن هناك مرونة كبيرة وفقًا لحالة الإصابات وفيروس كورونا، إذا حدث أي خطر أو تهديد سيتم التوقف ودراسة أي أمر يخص كرة القدم والدوري العام.

وأعلن «صبحي» أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية موضحًا أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومي السبت والأحد المقبلين.

Advertisements

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما شدد وزير الشباب والرياضة على أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملًا.

ملخص للمؤتمر عودة النشاط الرياضى15-6 by Bassam Mharan on Scribd