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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيكي سيتيين يعلن عن قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه الرسمية التي ستواجه ليجانيس، في المباراة الثانية للبارسا في عصر ما بعد كورونا.
ويستضيف ملعب كامب نو المباراة الأولى لبرشلونة بعد عودة الدوري الإسباني، ضد فريق ليجانيس، مساء غد الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة 29 من الليجا الإسبانية.
وحقق برشلونة الفوز في المباراة الأخيرة خارج الديار على ريال مايوركا برباعية نظيفة، ليرتفع رصيده من النقاط إلى 61 في صدارة جدول الترتيب، وحافظ على فارق النقطتين مع ريال مدريد الوصيف.
وفيما يلي قائمة برشلونة الرسمية التي شهدت تواجد 23 لاعباً على النحو التالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا.
خط الدفاع: بيكيه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – كلمينت لونجليه – جونيور فيربو.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش – آرتور ميلو – أليكس كويادو –دي يونج –ريكي بويج – مونتشو.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتن بريثويت – أنسو فاتي
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