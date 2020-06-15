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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد استكمال المباريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
كشف تقرير صحفي، عن مواعيد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فترة التوقف بسبب تفشي وباء كورونا في الأشهر الأخيرة.
وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيواجه أولمبيك ليون في تورينو، ونابولي سيلعب ضد برشلونة في كتالونيا يومي 7 و8 أغسطس/ أب المقبل.
وأضافت: "مباريات ربع النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة، في العاصمة البرتغالية لشبونة، من 12 إلى 15 أغسطس/ أب، على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 من نفس الشهر، ولقاء النهائي يوم 23".
وأشار التقرير، إلى أن نفس النظام سينطبق على بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورج وجيلسنكيرشن وفرانكفورت وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس/ أب.
وتابعت: "بطولة كأس السوبر الأوروبي، ستقام في بودابست يوم 24 سبتمبر/ أيلول، وسيتم التصديق على طريقة ومواعيد المباريات الأوروبية يوم الأربعاء المقبل".
وأفادت الشبكة، بأنه سيتم تأخير استضافة المدن المحددة للمباريات النهائية، لتكون إسطنبول عام 2021، وسان بطرسبرج 2022، وميونخ نهائي 2023، وملعب ويمبلي نهائي عام 2024.
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