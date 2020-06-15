شكرا لقرائتكم حمادة أنور: استئناف النشاط الرياضي بمثابة عودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن استئناف النشاط الرياضي في مصر بمثابة عودة الحياة الطبيعية للشعب المصري قائلا:"سعيدا جدا وأتمني عودة كل شئ في الحياة لطبيعتها وقرار استئناف النشاط الرياضي هو المتنفس لعودة الحياة وبمثابة عودتها مرة أخري والأمر يشكل سعادة ليس للرياضيين فقط بل للجميع".

تابع حمادة أنور لليوم السابع في إطار تعليقه علي استئناف النشاط الرياضي، قائلا:"عودة النشاط الرياضي سيجعل هناك متنفس للجميع فسوف يستفيد منه الجميع في العودة لممارسة الرياضة والحفاظ علي صحتهم من خلال وجود متسعات في الأندية ومراكز الشباب ستتيح ممارسة الرياضة أمام الجميع مرة أخري".