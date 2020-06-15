شكرا لقرائتكم انبي يبدأ خطة تأمين النادي بشراء بوابتي تعقيم للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، التوجه غدا، الثلاثاء، لشراء بوابتين تعقيم لمدخل قطاع الكرة بالنادي البترولي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي وتدريبات الفريق البترولي خلال المرحلة، مع مناقشة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في قطاع الكرة بالنادي البترولي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يتسلم حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، خطة الجهاز الطبي بشأن عودة تدريبات الفريق الجماعية خلال المرحلة المقبلة من أجل مناقشتها وتطبيقها والعمل في المرحلة المقبلة علي زيادة حجم العمل مع اللاعبين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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ويحضر زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، ممثلا عن ناديه فى اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مع أندية الدورى الممتاز، المقرر له غدا الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

وحرص زكريا السيد على مناقشة أعضاء مجلس إدارة إنبى فى موقف النادى البترولى بشأن المسابقات المختلفة والتصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة، حيث سيقدم رؤية كاملة عن موقف النادى البترولى من الوضع الحالى فى الكرة المصرية والأمور الخاصة باتحاد الكرة واللائحة التى ترغب اللجنة الخماسية فى مناقشتها.