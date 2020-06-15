شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب "كاف" لاخطاره بموعد عودة الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسل اتحاد الكرة خطابا الي الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " خلال الساعات المقبلة، من اجل أخطاره بموعد عودة الدوري المصري يوم ٢٥ يوليو المقبل بعد تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخاصة وتأكيداته علي عودة النشاط الرياضي وفقا لاجراءات طبية مشددة.

ويأتي خطاب الجبلاية للكاف بعد طلب الاخير تحديد موعد عودة الدوري المصري منذ فترة ، كما سيطلب اتحاد الكرة من الكاف تحديد مواعيد المباريات المتبقية في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية قبل اعلان جدول الدوري .

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وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تحتم علينا توفير سبل التدريب، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية"، مضيفًا: "لا نريد التأجيل.. كل التأجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".

أضاف الجناينيى فى المؤتمر الصحفى: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. أنشأنا دليل عمل طبى لإجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.