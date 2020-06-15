شكرا لقرائتكم رئيس نادى وادي دجلة: قرار عودة الدوري باطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، إن قرار عودة بطولة الدوري المصري الممتاز، باطل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كتب ماجد سامي في تصريح مقتضب له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار عودة الدوري في الظروف الحالية باطل، ويصدر ممن لا سلطة له على الأندية، والجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بيننا".

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي، قد أعلن عودة نشاط كرة القدم في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.