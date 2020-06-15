شكرا لقرائتكم 3 مؤشرات تؤكد خطف الأهلي لنجم صن داونز الجنوب أفريقي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى إلى اقتراب انتقاله على الاهلى بعدما نشر صورته خلال مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يلمحون إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي.

و أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي إعجابه باللاعب ورغبته في التعاقد معه.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع نظيره الوداد المغربي، في حين يلعب الرجاء الرياضي مع الزمالك المصري في الدور نفسه في المحطة قبل الأخيرة لنهائي دوري أبطال افريقيا البطولة الاغلى في تاريخ أندية القارة السمراء.

وهناك 3 مؤشرات تؤكد اقتراب نجم صن داونز الجنوب من اسوار القلعة الحمراء في الصيف

رغبة فايلر..إصرار ورغبة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على التعاقد مع الأورجويانى سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقى، ستكون الفيصل في الأخير رغم إعلان ناديه تمسكه بخدماته خلال المرحلة المقبلة ورفض بيعه للأهلى أو أو لأى نادٍ آخر فى المستقبل القريب.

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جوكر يلعب في 3 مراكز.. وأكد فايلر للجنة التخطيط بالأهلى أن سبب تمسكه الشديد بسيرينو وتفضيله عن أى لاعب آخر، أنه لاعب رائع ويجيد اللعب بكلا القدمين ولا يخطئ المرمى فى التصويب، بالإضافة لكونه لاعباً جوكر يستطيع اللعب فى أكثر من مركز، الهجوم والجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب.

رفع سعر اللاعب .. واستثنى مسئولو الأهلى سيرينو من التسعيرة الموضوعة للتعاقد مع المهاجمين الأجانب، حيث تم رفع القيمة الموضوعة لشرائه من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير لم يدفعه الأهلى فى أى لاعب أجنبى من قبل ولا يتناسب مع الظروف المالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله حاليًا جراء "جائحة" كورونا، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع المبلغ المرصود لضم اللاعب الأوروجويانى استجابة لطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع أكثر من لاعب أجنبى خلال الفترة الماضية، لكن يبقى سيرينو هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب السويسرى.

وفتح الأهلى خطوط اتصال مع النادى الجنوب أفريقى بهدف حسم مصير اللاعب والتعاقد معه، رغم أن تقارير صحفية فى جنوب أفريقيا أشارت إلى أن اللاعب جدد عقده مع نادى ومع ذلك مازال سيرينو المُلقب بـ"جوهرة" صن داونز اللاعب الأهم والأفضل فى خيارات فايلر.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).