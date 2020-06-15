شكرا لقرائتكم هتلر: اخترت اللعب للأهلي انتقاما من الزمالك.. ومتفائل بتحقيق ميدالية في مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد رمضان هتلر لاعب كرة اليد بالزمالك عن بدايته مع الكرة، قائلا: "كنت أنوي لعب كرة القدم قبل أن أتحول وألعب كرة اليد، مشيرا إلى أن كرة اليد فيها حماس أكثر من القدم واللي يلعبها صعب يغيرها.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب الأبطال" على قناة أون تايم سبورتس: أن شقيقه الأكبر أحمد هتلر ونجم كرة اليد المصرية، صاحب الفضل عليه بعد المولى، حيث أنه ساعده كثيرا، مشيرا إلى أن الزمالك يتميز عن غيره في لعبة كرة اليد بالروح العالية.

وعن كواليس رحيله عن الزمالك قال: "انكسرت بعد ما الزمالك وضعني فئة رابعة في العقود رغم اني كنت أساسي وكان يتم وضعي في التشكيل وتبنى الخطة علي بعد ذلك، وفترة رحيلي عن القلعة البيضاء هي الأصعب في حياتي".

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وعن الانتقال للأهلي فيما بعد علق: رفضت الانتقال للأهلي في أول ثلاثة موابسم عد الرحيل عن الزمالك، ولكنني اخترت الانتقال للأهلي انتقاما من الزمالك وكنت أفكر في ايذاء من ظلمني في الفريق الأبيض، ولكن تراجعت عن ذلك لاسيما أنه ارتكب خطأ اداريا وقتها.

أردف: الأهلي نادي كبير وشرف لأي لاعب يمثله وكنت متشوق للعب في نادي بطولات، مشيرا إلى أنه متفائل بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم وعلى يقين أن الجيل الحالي سيحقق ميدالية في البطولة التي ستقام على الأراضي المصرية.