شكرا لقرائتكم عامر: قرار عودة النشاط يدل على صلابة الدولة وقدرتها على تنظيم الفعاليات رغم الازمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادى سموحه أنه كان على ثقة كبيرة بعودة النشاط الرياضى فى مصر بناء على الشواهد التى كان يراها قائلا مصر أصبحت دولة كبيرة ومتقدمة والدليل دعوة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتنظيم الدولة لكافة البطولات سواء الجماعية أو الفردية .

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كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد على عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأضاف عامر أنه قال فى وقت سابق أن القرار هو قرار دولة لثقته الكبيرة فى المسئولين مؤكدا اننا مقبلين على تنظيم امتحانات الثانوية العامة التى تحتاج لتضافر الجهود لإخراجها بدون أى إصابات ، مشددا على ضرورة أن يتحلى كل طرف فى المنظومة الرياضية بمسئولياته عن طريق اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على حياتنا ضد وباء كورونا .