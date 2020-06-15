وزير الشباب والرياضة: اتخذنا قرارا بعودة الدورى المصري

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن الدوري المصري سيعود فى موضحا إنه اتخاذ قرارا بعودته وفقا للاجراءات الاحترازية.

أضاف صبحى فى تصريحات تلفويونية:" نسقنا مع اللجنة الأولمبية واللجنة الطبية واتحاد الكرة من أجل عودة النشاط الرياضي".

تابع:" بدء العمل فى الأندية خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو بالإعداد والتجهيز لاستقبال الأنشطة الرياضية".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة الأندية للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، وعودة الدوري 25 يوليو المقبل.

كد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تحتم علينا توفير سبل التدريب، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية"، مضيفًا: "لانريد التأجيل.. كل التاجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".

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أضاف الجناينيى فى المؤتمر الصحفى: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. انشانا دليل عمل طبى لاجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الإثنين تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.