شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يطالب بخصم نصف مليون جنيه من كل لاعب لتطبيق إحترازات "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق بخصم نصف مليون جنيه من كل لاعب حتى يكون لهم دور في تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما أودى بحياة الأ لآف خاصة أن اللاعبين يتقاضون الملايين.

قال نجم الأهلى الأسبق في تصريحات خاصة :" هناك 4 أو 5 ملايين شخص يبنون لقمة عيشهم على كرة القدم".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة الأندية للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، وعودة الدوري 25 يوليو المقبل.

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تحتم علينا توفير سبل التدريب، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية"، مضيفًا: "لانريد التأجيل.. كل التاجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".

أضاف الجناينيى فى المؤتمر الصحفى: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. انشانا دليل عمل طبى لاجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الإثنين تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.