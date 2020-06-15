شكرا لقرائتكم المصري: قرار عودة النشاط جيد جدا وسنجتمع باتحاد الكرة للاتفاق على التدابير الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى على قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل، مؤكدًا إنهم سعداء بالقرار الذى سيعيد الحياة الرياضية لطبيعتها .

أضاف الخولى نحن مع قرار الدولة فى أى اتجاه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله منذ بداية الموسم الجارى ، إلا أننا سناخذ كافة التدابير الإحترازية من أجل عودة النشاط الكروى تباعا .

تابع نائب رئيس المصرى حديثه قائلاً: أجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية سيحسم كل شئ فى كافة الأمور مشيرا إلى أنه يجب على جميع الأندية الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، حتى تكون العودة بلا توقف فيما بعد".

Advertisements

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأشار أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.