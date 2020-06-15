شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: هناك بيوت مفتوحة من الكرة وقرار عودة النشاط موفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق على قرار عودة النشاط الرياضى في الفترة القادمة مؤكدا أنه من الصالح ويخدم مصلحة الجميع.

قال نجم الأهلى الأسبق في تصريحات خاصة :" هناك 4 أو 5 ملايين شخص يبنون لقمة عيشهم على كرة القدم".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة الأندية للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، وعودة الدوري 25 يوليو المقبل.

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أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تحتم علينا توفير سبل التدريب، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية"، مضيفًا: "لانريد التأجيل.. كل التاجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".

أضاف الجناينيى فى المؤتمر الصحفى: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. انشانا دليل عمل طبى لاجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الإثنين تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.