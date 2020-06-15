شكرا لقرائتكم محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بـ"تورتة الشيكولاتة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده بتورتة الشيكولاتة مهنأ الأشخاص اللذين قدموا له التهنئة بعيد ميلاده.

يحتفل اليوم الإثنين، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28، حيث أنه مواليد 15 يونيو 1992، وأستطاع الفرعون المصري الوصول إلى العالمية من خلال تألقه مع الريدز في السنوات الأخيرة.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بلقب دورى ابطال اوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادى ليفربول الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى.

ويعد محمد صلاح ثالث لاعب عربى فى التاريخ يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالى عام 1987، والمغربى أشرف حكيمى مع ريال مدريد الإسبانى العام الماضى.

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