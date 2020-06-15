شكرا لقرائتكم زيدان: قرار عودة الدوري يخدم الأهلي والزمالك في المقام الأول قبل منافسات أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد زيدان لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر سابقاً موقفه من عودة النشاط الرياضي والكروي خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد محمد زيدان ان قرار عودة الدوري المصري والنشاط الرياضي بشكل عام جيد للغاية ويفيد الكرة المصرية على المستويين المحلي والإفريقي.

أعلن أشرف صبحي، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.

وتابع وزير الرياضة أن عودة المنافسات الرياضية ستكون يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما انفرد به اليوم السابع قبل قليل.

وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

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أضاف محمد زيدان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل الدوريات الأوروبية الكبرى عاد فيها النشاط ودي بداية طبيعية لعودة الحياة من جديد والنشاط الكروي".

وقال زيدان أحد ابرز المهاجمين في تاريخ الدور الألماني الممتاز ونادي دورتموند إن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سيعود القرار عليهما بالنفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى كل الأندية التي تشارك حالياً في بطولات أفريقيا للأندية.

وتحدث زيدان عن أسباب أخرى تدفعنا جميعا لمساندة قرار عودة النشاط الرياضي على رأسها كل من يعمل في الأندية الصغرى ومراكز الشباب وحياتهم تأثرت سلباً بسبب الأحداث الحالية.

وأوضح محمد زيدان أن عودة النشاط الرياضي بداية جيدة لعودة الحياة مجدداً للشارع والمواطن المصري وهو ما تهدف اليه الدولة حالياً مشيراً الى ان العائد الفني على المنتخبات المصرية من تحديد موعد الدوري المصري كثيرة خاصة وأن اللاعبين سيستطيعون وضع أنفسهم في مأمن كامل