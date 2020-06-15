شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز أمام فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين إصابة جناحه لوكاس فاسكيز في كعب القدم اليمنى ليتأكد غيابه عن المباراة التالية للفريق. ويلتقي النادي الملكي يوم الخميس المقبل مع فالنسيا على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن فعاليات الدوري الإسباني لكرة القدم. وخضع فاسكيز للفحص الطبي يوم الاثنين لتتأكد إصابته في كعب القدم اليمنى خلال المباراة أمام إيبار يوم الأحد.

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