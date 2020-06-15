«إعادة المنافسات مع التدابير الاحترازية كاملة» .. وزير الشباب والرياضة يعلن عودة الدوري المصري

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على إعادة الدوري وإعادة المنافسات مع التدابير الاحترازية كاملة. وتابع أنه وفقا للخريطة الزمنية اللي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة نشاط كرة القدم، بأنه سيبدأ النشاط التدريبي ٢٠ يونيو، وإتاحة بدء المنافسات الرسمية لكرة القدم ٢٥ يوليو. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الإعلام بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي.

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