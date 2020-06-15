الأهلي يرحب بقرار الدولة: مستعدون لاستئناف النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن ترحيب النادي بالقرار الصائب للدولة باستئناف النشاط الرياضي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بما يضمن سلامة الجميع أولًا وهذا هو الأهم، وفي نفس الوقت استعادة الروح للملاعب والأندية الرياضية بما تضم من أعضاء وموظفين وعاملين ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن إمكانية عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن تبدأ المسابقات الرياضية في 25 يوليو المقبل.

وقال مرجان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي: "الدولة اتخذت القرار الصحيح بعد دراسة كافية من كافة الاتجاهات خاصة وإنها كانت تضع صحة المواطن المصري في المقام الأول قبل أية قرارات أخرى".

وأكد مرجان: "موقف الأهلي كان واضحًا منذ البداية عندما أعلن مجلس الإدارة قبل فترة عن حيثيات رغبته في استئناف النشاط الرياضي وفقًا لما تراه الدولة في الصالح العام، وأن النادي يدعم هذه الرؤية خاصًة وأنه يراها الأصوب وأن الدولة عادًة ما تكون الأقدر على تقييم الأمور بالشكل الصحيح لأنها لا تعمل إلا لمصلحة المواطنين في كل المجالات وفي مختلف الأعمار".

Advertisements

وشدد مرجان نيابًة عن النادي على تقديره لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخاصًة وزارتي الرياضة والصحة واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وقبلهم قيادات الدولة التي تتحمل الكثير من أجل البلاد.

وأضاف مرجان: "النادي مستعد لاستئناف النشاط خاصًة وأننا كنا سباقين بخطوات كثيرة في هذا الشأن بتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والذي أعطى عملية التعقيم والوقاية والإجراءات الإحترازية اهتمامًا كبيرًا منذ بداية الأزمة، وعملت الإدارة التنفيذية مع اللجنة الطبية بالنادي ومديرو الأجهزة في الفرق الرياضية على التنسيق والتعاون في هذا الشأن".

وتابع: "الفترة المقبلة سوف تشهد طوارئ من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًا وكذلك الفرق الرياضية، وفيما يخص الفريق الأول، هناك تنسيق كامل مع سيد عبد الحفيظ مديرالكرة، ورئيس الجهاز الطبي بالفريق".

وأوضح مرجان: "الجميع قام بالإطلاع على كافة الإجراءات التي لجأت إليها الأندية العالمية قبل استئناف النشاط، وكانت هناك دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها وفقًا للمعطيات والظروف التي نعيشها بما يضمن السلامة لجميع عناصر المنظومة".

وجدد مرجان تقدير النادي لقرارات الدولة والتزام الأهلي بها ودعمها حرصًا على المصلحة العليا والتي يضعها النادي عادًة فوق كل إعتبار.