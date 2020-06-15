دخول الأندية بحجز مسبق.. أبرز تصريحات وزير الشباب حول عودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفياً مشتركا، الاثنين، مع أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، للإعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي.

ويرصد الخليج 365 أبرز تصريحات وزير الرياضة حول عودة النشاط :

1- تشكيل لجنة طبية لدراسة كل الاحتمالات في الفترة الماضية، وما يحدث في الوسط الرياضى في كل دول العالم وأيضا الدول التي فتحت.

2- وضع ٥ أكواد استرشادية لعودة النشاط الرياضي.

3 ـ الأكواد هي "عودة النشاط في المراكز والأندية، ودور الاتحادات المختلفة في العودة، والفرق الدولية والمنتخبات القومية، دليل لعودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، عودة نشاط كرة القدم".

4ـ عودة الأندية للتدريبات الجماعية 20 يونيو الجاري، وعودة المنافسات الرياضية 25 يوليو المقبل.

Advertisements

5 ـ المطاعم لن تفتح مع بداية عودة النشاط الرياضي للأندية.

6 ـ تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد لمتابعة خطوات عودة النشاط، ووجود طاقم طبي بكل اتحاد.

7ـ تحديد أسماء اللاعبين والفنيين المقرر مشاركتهم في المباريات.

8 ـ مخاطبة جميع الأندية المكلفة بإجراءات المتابعة، وإلزامها أثناء التدريبات والمنافسة بالفحص المتكرر.

9ـ بدء عودة ألعاب "التنس والدراجات ورفع الأثقال والعاب القوى والكانوي والكياك" أول يوليو، ومتروك للاتحادات إمكانية التدريب هذا الشهر.

10 ـ أول يوليو للألعاب الأكثر تقدما، والتدريب فيها تبدأ من أول يوليو والمنافسة من أول أغسطس، مثل الجمباز وتنس الطاولة والطائرة والسلة واليد والتايكوندو والجودو.

11ـ الدخول في الأندية سيتم بالاتصال والحجز المسبق.

12ـ التشغيل الفعلي للأندية سيتم من ١٥ يوليو ٢٠٢٠، ووضعنا ضوابط عامة صارمة ودقيقة.