اتحاد الكرة يوجه رسالة للأندية بعد إعلان عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، على مجهودات وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي للعمل على عودة الأنشطة الرياضية عامة وكرة القدم خاصة، مشددًا على أن اتحاد الكرة لا يريد توقف مسابقاته.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عودة المسابقات المصرية رسميا يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الجنايني، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الكرة سيعقد على مدار الثلاث أيام المقبلة اجتماعات مع الأندية لمناقشة ملف عودة المسابقات المحلية، مع النظر في الارتباطات الأفريقية والدولية للأندية والمنتخبات.

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وأضاف: "لدينا ارتباطات كثيرة في الفترة المقبلة على رأسها التصفيات المؤهلة إلي كأس أمم إفريقيا والبطولة ذاتها، وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكري المقرر إقامتها في مصر العام المقبل، بجانب مشاركة ممثلي مصر في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وتابع: "وضعت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان الدليل الطبي، وتم توزيعه على جميع الأندية، ويتضمن كافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذا الدليل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوروببة".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "نتمنى إعلاء المصلحة العامة خلال الفترة المقبلة لعودة المنافسات الكروية بشكل متميز".