ردًا على تراشق الأهلي والزمالك.. وزير الرياضة: لدينا قوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن قانون الدولة المصرية هو المنظم والمسؤول عما يحدث بين مسؤولي الأهلي والزمالك من تراشق.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن كل شخص سيكون مسؤول بشكل كامل عما يلفظ به من تصريحات وفقًا للقانون.

وقال وزير الرياضة عن التراشق بين مسؤولي الأهلي والزمالك: "لدينا قوانين وكل شخص مسؤول عما يقول وما يدلو به".

ألجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تراشقًا بين مسؤولي الأهلي والزمالك عبر قناتي الناديين، مما أدى لفتح تحقيق لدى المجلس الأعلى للإعلام منذ ساعات ماضية.