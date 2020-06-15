ميدو: استئناف الدوري من رابع المستحيلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أن استئناف الدوري المصري الممتاز يعد من رابع المستحيلات، مشيرا إلى أن الأندية ستقرر إلغاء المسابقة إذا تم التصويت بينهم على القرار النهائي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عودة المسابقات المصرية يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز وعمل اتحاد الكرة وفقا لذلك.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هل القرار الذي خرجت به الحكومة المصرية ينص على استئناف الدوري المصري يوم 25 يوليو أم استئناف نشاط الاتحاد المصري لكرة القدم؟".

وأضاف: "لو تم التصويت بين الأندية، سيكون القرار إلغاء الدوري مع إلغاء جميع نتائجه وعودة المنافسات الرسمية بكأس مصر أول اغسطس وبداية الموسم الجديد أول سبتمبر".

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وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وإقامة كاس العالم العسكرية في وسط الموسم يجعل من استكمال الدوري هذا الموسم من رابع المستحيلات".

وأتم قائلا: "خناقة تصويت الأندية اللي جاية هتعرفكوا ليه الأندية الكبيرة بتصر على قائمة الـ30 لاعبا، لأنها بتديها قوة كبيرة خارقة للسيطرة على صوت الأندية الصغيرة بإعارة لاعبيها لهم، أهم نقاط الإصلاح لأي اتحاد كرة قادم هو النزول بقائمة الفرق لـ25 لاعبا فقط".

وتجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية على ثلاث مراحل مختلفة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من أجل حسم قرار استئناف الدوري.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، والزمالك رابعا خلف بيراميدز بـ31 نقطة من 16 لقاء.