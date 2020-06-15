محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن قرار الحكومة المصرية فيما يخص عودة النشاط الرياضي يتعلق أيضًا بعودة منافسات الدوري المصري.
وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن اتحاد الكرة عليه العمل خلال الفترة الحالية على تطبيق هذا القرار وتحديد مواعيد المباريات وكل ما يخص البطولات.
وقال وزير الرياضة: "الدوري المصري سيعود إن شاء الله، هذا هو قرار الحكومة بناء على دراسة علمية وفقًا لمعايير طبية".
وأكمل: "نسقنا مع اللجنة الأولمبية المصري، اللجنة الطبية واتحاد الكرة من أجل عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "وضعنا تاريخ لعودة النشاط، اتحاد الكرة الآن عليه القيام بدوره وتحديد مواعيد المباريات وراعينا أن يكون هناك مرونة لإتمام الخطة".
وأوضح: "إتخذنا قرار بأن تعود المنظومة لعملها وقررنا أن الدوري سيعود، والآن اتحاد الكرة يجب أن يمارس عمله وفقًا لما حددناه".
واختتم: "إذا كان هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا فإن النشاط سيتوقف فورًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة عن عودة الدوري: على اتحاد الكرة تنفيذ القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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