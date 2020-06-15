المقاصة يوضح أسباب صعوبة استئناف الدوري هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أنه من الصعب استئناف الدوري هذا الموسم لعدة أسباب، ومن الأفضل الإعداد لموسم جديد.
وقال هويدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن كل ناديه لديه من الأسباب ما يكفي ليعلن رفضه استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم، وهذا الأمر ليس له علاقة بترتيب فريق مصر المقاصة في جدول المسابقة.
وأضاف، أنه لا يزال هناك جولات عدة قبل إعلان الفرق الهابطة، وفي حال إكمال الدوري سيكون أمام جميع الفرق فرصة كبيرة لتفادي الهبوط.
وأوضح، أن في حال استئناف الدوري سيتكبد الأندية أموال فوق طاقتها لاقامة معسكرات مغلقة، كما أن التوقيت ليس مناسب لاكمال المسابقة لضيق الوقت.
وأشار إلى أن الفرق ستحتاج لأكثر من شهرين ونصف لاكمال المسابقة حتى النهاية، بالإضافة لمنافسة الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا.
وأكد أن الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل كبير، بفضل تفوقه على مستوى النتائج والأداء قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.
وأتم:" في حال استكمال الدوري هذا الموسم سنطمح في إنهاء المسابقة ضمن المراكز الثمانية الأولى، وفي حالة بداية دوري جديد سننافس على المربع الذهبي".
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