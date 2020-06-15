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رئيس اتحاد السلة: نثق في قرارات الحكومة..وبدأنا وضع تصور لجدول المباريات المتبقية

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أكد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على ثقته الكاملة دومًا في قرارات الحكومة المصرية لدعم بمختلف ألعابها وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراراه في الأسبوع الماضي بوضع موعد مبدئي لعودة النشاط الرياضي في النصف الثاني من شهر أغسطس وهو ما

يتماشى مع تعليمات الحكومة المصرية.

وقال الدكتور مجدي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة "كنا واثقين من قرارات عودة النشاط في أقرب وقت لأن الدولة المصرية داعمة بشكل كامل ودائم للرياضة واستئناف الأنشطة

دومًا".

وتابع "قرارات الحكومة بفتح الباب لاستئناف النشاط في أول شهر أغسطس يتماشى مع خطتنا في بداية النشاط في النصف الثاني من الشهر نفسه".

وأستكمل الدكتور مجدي "تم البدأ في توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وسنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

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