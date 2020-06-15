هشام حطب: تصور عودة النشاط الرياضي يضع سلامة الجميع في المقام الأول

حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمر عرض خطة عودة النشاط الرياضي تدريجياً والذي عقد اليوم لعرض خطة وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.

عقد المؤتمر اليوم بمقر وزارة الإعلام بحضور الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة بجانب حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية.

شهد المؤتمر إعلان وزير الشباب والرياضة خطة عودة النشاط الرياضي للأندية والاتحادات والمنتخبات والمتأهلين لأولمبياد طوكيو والأندية الصحية وصالات الألعاب الرياضية بجانب الإجراءات الاحترازية والطبية لحماية جميع عناصر المنظومة الرياضية المصرية.

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن المؤتمر الذي عقد اليوم كان هام من أجل الرياضة المصرية ووضع العديد من النقاط فوق الحروف للمرحلة القادمة من الرياضة المصرية والتي نأمل فيها لعودة الرياضة المصرية لطبيعتها والتغلب على أثار فيروس

وأضاف المهندس هشام حطب ، الخطة التي تم وضعها وعرضها في المؤتمر الصحفي اليوم تنظم العودة التدريجيه التجريبية للنشاط الرياضي والذي من خلاله سيتم وضع تصور عن القدرة لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل بناء على التجارب التي سنقوم بها.

أشار المهندس هشام حطب ، الخطة التي تم وضعها ودراستها بشكل جيد ومنظم تتزامن مع قرارات الدولة ووزارة الصحة وما يتم الإعلان عنه من اعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث أن النشاط الرياضي مستمر في التجارب التدريجيه اذا كانت الإصابات بفيروس كورونا يمكن السيطرة عليها أما في حالة إرتفاع الحالات سيكون هناك وقف للنشاط الرياضي لأن صحة المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص هي الأهم وهي أساس جميع الخطط والمشاورات التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المهندس هشام حطب ، خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا حرصنا على وضع الخطط الفنية والطبية لعودة النشاط الرياضي بإجتماعات مع الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة واللجان الطبية حتى وصلنا إلى أفضل الحلول والإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع وتضمن أفضل الإجراءات الإحترازية الطبية.

ختم المهندس هشام حطب تصريحه ، تصور عودة النشاط الرياضي تم فيه تقسيم الألعاب الرياضية حسب طبيعتها من حيث الألعاب التي يوجد بها احتكاك عالي وألعاب ذات احتكاك متوسط وألعاب بدون احتكاك بجانب نشاط كرة القدم وأيضا عودة العمل بالأندية الرياضية بما يحافظ على سلامة المواطنين والرياضيين وأن تكون مصر بأفضل حال وفي إستقرار في ظل المجهودات الكبيرة التي قوم بها الدولة المصرية على كافة الأصعدة. ووضع العديد من النقاط فوق الحروف للمرحلة القادمة من الرياضة المصرية والتي نأمل فيها لعودة الرياضة المصرية لطبيعتها والتغلب على أثار فيروس كورونا وأضاف المهندس هشام حطب ، الخطة التي تم وضعها وعرضها في المؤتمر الصحفي اليوم تنظم العودة التدريجيه التجريبية للنشاط الرياضي والذي من خلاله سيتم وضع تصور عن القدرة لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل بناء على التجارب التي سنقوم بها.أشار المهندس هشام حطب ، الخطة التي تم وضعها ودراستها بشكل جيد ومنظم تتزامن مع قرارات الدولة ووزارة الصحة وما يتم الإعلان عنه من اعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث أن النشاط الرياضي مستمر في التجارب التدريجيه اذا كانت الإصابات بفيروس كورونا يمكن السيطرة عليها أما في حالة إرتفاع الحالات سيكون هناك وقف للنشاط الرياضي لأن صحة المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص هي الأهم وهي أساس جميع الخطط والمشاورات التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.وأوضح المهندس هشام حطب ، خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا حرصنا على وضع الخطط الفنية والطبية لعودة النشاط الرياضي بإجتماعات مع الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة واللجان الطبية حتى وصلنا إلى أفضل الحلول والإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع وتضمن أفضل الإجراءات الإحترازية الطبية.ختم المهندس هشام حطب تصريحه ، تصور عودة النشاط الرياضي تم فيه تقسيم الألعاب الرياضية حسب طبيعتها من حيث الألعاب التي يوجد بها احتكاك عالي وألعاب ذات احتكاك متوسط وألعاب بدون احتكاك بجانب نشاط كرة القدم وأيضا عودة العمل بالأندية الرياضية بما يحافظ على سلامة المواطنين والرياضيين وأن تكون مصر بأفضل حال وفي إستقرار في ظل المجهودات الكبيرة التي قوم بها الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

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